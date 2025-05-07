Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Волгограда сел в Шереметьево из-за нехватки топлива

Пассажирский рейс, следовавший из Волгограда в Москву, совершил экстренную посадку в Шереметьево.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 6 мая, пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Волгоград (Гумрак) — Москва (Домодедово), совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж воздушного судна, находящегося примерно в 90 километрах северо-восточнее Москвы, объявил о нехватке топлива. Решение о посадке на запасной аэродром принял капитан воздушного судна.

В Шереметьево немедленно сработала система оповещения. Все службы аэропорта перешли в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасную посадку самолета. К счастью, она прошла благополучно, обошлось без происшествий и пострадавших. Предварительная версия указывает на нехватку топлива.