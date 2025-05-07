Самолет из Волгограда сел в Шереметьево из-за нехватки топлива

Во вторник, 6 мая, пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Волгоград (Гумрак) — Москва (Домодедово), совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж воздушного судна, находящегося примерно в 90 километрах северо-восточнее Москвы, объявил о нехватке топлива. Решение о посадке на запасной аэродром принял капитан воздушного судна.