В Уфе произошел очередной обвал грунта

В микрорайоне Южный-2 в Уфе зафиксирован случай обрушения грунтового покрытия на парковке возле дома № 21 по улице Загира Исмагилова. Обвал возник накануне, 6 мая, и в настоящий момент аварийные службы ведут работы по устранению последствий.
Как сообщили в городском управлении гражданской защиты, на указанном участке произошла значительная просадка асфальта. Сотрудники управляющей компании «Реформа ЖКХ» незамедлительно установили ограждение вокруг опасной зоны в целях обеспечения безопасности граждан, передает Ъ-Уфа.
Микрорайон Южный-2, где случился инцидент, находится на возвышенности в восточной части города и граничит с историческими районами. Территориальные границы района проходят по частному жилому сектору и улице Пугачева с южного направления, а также по улице Софьи Перовской с северной стороны.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.