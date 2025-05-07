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В Уфе произошел очередной обвал грунта

Во дворе дома в уфимском микрорайоне Южный-2 обвалился грунт.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Южный-2 в Уфе зафиксирован случай обрушения грунтового покрытия на парковке возле дома № 21 по улице Загира Исмагилова. Обвал возник накануне, 6 мая, и в настоящий момент аварийные службы ведут работы по устранению последствий.

Как сообщили в городском управлении гражданской защиты, на указанном участке произошла значительная просадка асфальта. Сотрудники управляющей компании «Реформа ЖКХ» незамедлительно установили ограждение вокруг опасной зоны в целях обеспечения безопасности граждан, передает Ъ-Уфа.

Микрорайон Южный-2, где случился инцидент, находится на возвышенности в восточной части города и граничит с историческими районами. Территориальные границы района проходят по частному жилому сектору и улице Пугачева с южного направления, а также по улице Софьи Перовской с северной стороны.

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