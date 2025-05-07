В России пойман беглый чиновник из Ташкента

После возбуждения уголовного дела в Узбекистане чиновник поспешил исчезнуть, но далеко уйти не получилось. Российские пограничники задержали его при попытке пересечь границу. Сейчас готовятся документы для его экстрадиции на родину, где его уже ждут правоохранительные органы и, вероятно, не самые приятные разговоры.