В России пойман беглый чиновник из Ташкента

Задержанный — бывший помощник хокима в одной из махаллей Юнусабадского района Ташкента, подозреваемый в крупном мошенничестве и подделке документов.
По данным следствия, находясь на должности помощника хокима по вопросам предпринимательства, занятости населения и сокращения бедности, он злоупотребил служебным положением. По предварительной информации, действуя в сговоре с другими лицами, чиновник подделал документы. Эти бумаги он использовал для получения льготных кредитов, якобы предназначенных для граждан по госпрограмме поддержки бизнеса.
Таким образом в 2022 и 2023 годах мошенническим путём были похищены 153,3 миллиона сумов — деньги, которые должны были достаться нуждающимся, а оказались в кармане помощника хокима.
После возбуждения уголовного дела в Узбекистане чиновник поспешил исчезнуть, но далеко уйти не получилось. Российские пограничники задержали его при попытке пересечь границу. Сейчас готовятся документы для его экстрадиции на родину, где его уже ждут правоохранительные органы и, вероятно, не самые приятные разговоры.