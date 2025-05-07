Первый в Башкирии Сабантуй пройдет 25 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, определяющее сроки празднования сабантуя во всех муниципальных образованиях региона. Согласно документу, откроет череду праздничных мероприятий Абзелиловский район, где торжества запланированы на 25 мая. Завершится праздничный марафон 16 июня в Кугарчинском районе. Полный график сабантуев можно посмотреть здесь.
Напомним, сабантуй, являющийся важным элементом культурного наследия башкирского и татарского народов, символизирует завершение весенних сельскохозяйственных работ.
В настоящее время в Башкирии активно ведутся весенние полевые работы. По данным республиканского Минсельхоза, агротехнические мероприятия по закрытию влаги выполнены на 99% запланированных территорий, что составляет 1 млн 104 тысяч гектаров. Подкормка озимых культур проведена на площади 238 тысяч гектаров, что превышает 94% от намеченных объемов.
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