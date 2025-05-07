Первый в Башкирии Сабантуй пройдет 25 мая

В настоящее время в Башкирии активно ведутся весенние полевые работы. По данным республиканского Минсельхоза, агротехнические мероприятия по закрытию влаги выполнены на 99% запланированных территорий, что составляет 1 млн 104 тысяч гектаров. Подкормка озимых культур проведена на площади 238 тысяч гектаров, что превышает 94% от намеченных объемов.