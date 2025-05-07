Воронежский убийца и орский маньяк: за поимку каких преступников обещают миллион

По всей России в розыске находятся сотни преступников, в том числе 11 особо опасных. На некоторых из них у полицейских есть полные досье, в то время как о других не известно практически ничего, даже пол. За помощь в поимке самых жестоких и разыскиваемых преступников назначено вознаграждение. Каких маньяков и террористов не могут поймать уже десятки лет и за кого из них полиция готова заплатить более миллиона рублей — в материале «Вечерней Москвы».