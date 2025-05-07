В Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Подробности трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции. Известно, что 44-летняя женщина за рулем Renault Logan ехала по трассе Белебей — Николаевка — Туймазы и на затяжном повороте врезалась в ВАЗ-2114. От мощного удара машина загорелась, а 45-летний водитель отечественной легковушки погиб. Сама виновница ДТП с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Фото: ГАИ по РБ. — На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются, — прокомментировали ДТП в ГАИ. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.