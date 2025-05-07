В Куйбышевском районе Самары отремонтировали водовод и вернули воду в жилые дома

Утром 7 мая в областной столице без холодного водоснабжения остались тысячи самарских домов. Серьезная авария на водоводе произошла в Куйбышевском районе.
Около 9 часов утра об утечке на 700-миллиметрвой трубе холодного водоснабжения сообщила пресс-служба «СКС». Как оказалось, из-за аварии на водоводе без ХВС остались 277 многоквартирных и 2590 частных домов.
На место коммунального ЧП, в районе дома № 2А по улице Старо-Набережной, отравились две бригады «РКС-Самара» и 10 единиц спецтехники. Чуть позже стала известна причина аварии: повредился сварочный шов на отводе трубы.
Перед тем как приступить к сварке, специалистам ресурсоснабжающей организации удалось частично восстановить водоснабжение, запустив его по резервной схеме.
Примерно в 16 часов вечера ремонтные работы были завершены, специалисты провели опрессовку трубы и начали запуск воды. А в 16:00 пресс-служба МЧС Самарской области сообщила, что холодное водоснабжение в домах Куйбышевского района восстановлено.
Вы хотели бы следить за новостями Самары и всего региона в телеграме? Для вашего удобства мы завели свой тг-канал. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем важном в оперативном режиме!