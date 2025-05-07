ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Нижнем Новгороде

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Lada Largus. Об этом «Комсомольской правде» сообщили очевидцы происшествия.
По предварительной информации, скорая ехала на экстренный вызов.
В результате аварии пострадали двое сотрудников бригады скорой помощи — фельдшеры, находившиеся в салоне медицинского автомобиля. На месте уже работают сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств аварии.