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ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Нижнем Новгороде

В аварии пострадали два медика.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Lada Largus. Об этом «Комсомольской правде» сообщили очевидцы происшествия.

По предварительной информации, скорая ехала на экстренный вызов.

В результате аварии пострадали двое сотрудников бригады скорой помощи — фельдшеры, находившиеся в салоне медицинского автомобиля. На месте уже работают сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств аварии.