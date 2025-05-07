В Нижегородской области сбитый беспилотник упал возле жилых домов

28 апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие по случаю Дня Победы. Оно должно вступить в силу с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая и закончится в 0:00 в ночь с 10 на 11 мая. Кремль отмечал, что целью перемирия является проверка готовности Украины к поиску путей для долгосрочного мира.