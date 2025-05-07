В Нижегородской области сбитый беспилотник упал возле жилых домов

В Нижегородской области сбили беспилотник, он упал неподалеку от частных домов в Кулебакском округе, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Есть незначительные повреждения имущества, местные власти на месте уже проводят осмотр», — рассказал он в своем телеграм-канале.
Кулебакский округ и город Кулебаки расположены примерно в 100 км от Нижнего Новгорода.
Атаки украинских дронов на российские регионы активизировались в начале недели. Так, 7 мая Минобороны сообщило об уничтожении 524 дронов за сутки. Накануне оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 202 дронов.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие по случаю Дня Победы. Оно должно вступить в силу с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая и закончится в 0:00 в ночь с 10 на 11 мая. Кремль отмечал, что целью перемирия является проверка готовности Украины к поиску путей для долгосрочного мира.