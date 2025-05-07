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Аэропорт Домодедово вновь приостанавливал работу

В аэропорту Домодедово вновь вводили ограничения на прием и выпуск судов, сообщила Росавиация в 20:30 мск. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения были сняты в 21:00 мск.

Источник: РИА "Новости"

До этого работа аэропорта приостанавливалась в 19:30 мск. Аэропорт заработал снова в 19:55 мск — до новых ограничений аэропорт проработал 35 минут.

Над городом Домодедово был сбит один беспилотный летательный аппарат, сообщила глава населенного пункта Евгения Хрусталева. «На данный момент пострадавших и разрушений нет», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в Москве ограничивали работу Шереметьево и Внуково. Также приостанавливалась работа Жуковского. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за день, 7 мая, на подлете к Москве сбили 18 беспилотников. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России более 500 украинских беспилотников.