Аэропорт Домодедово вновь приостанавливал работу

Ранее в Москве ограничивали работу Шереметьево и Внуково. Также приостанавливалась работа Жуковского. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за день, 7 мая, на подлете к Москве сбили 18 беспилотников. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России более 500 украинских беспилотников.