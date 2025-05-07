Франция обвинила Россию в создании скандального видео с извращениями жены Макрона

Брижит Макрон (справа) оказалась в центре скандала.
Франция обвинила Россию в создании скандального ролика о жене президента Франции Брижит Макрон, на котором один из ее бывших учеников рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергся с ее стороны в возрасте 12 лет. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Франция обвинила российских агентов в преследовании Брижит Макрон, которая была учительницей. [Россия якобы сделала] видео при помощи ИИ, на котором бывший ученик [первой леди Франции] обвиняет ее в сексуальном насилии над ним, когда ему было 12 лет», — пишет The Times.
Британская газета также обвиняет Россию в «тихой войне» против западных демократий. По мнению журналистов Соединенного Королевства, подобные ролики способны дестабилизировать политические структуры Европы. Москва при этом опровергает подобные действия со своей стороны, уточняет газета.
Видеоролик с Брижит Макрон, просмотренный почти 10 миллионов раз, демонстрирует фейковое изображение Лионеля Торреса, который был одним из ее учеников в 1980-х годах. На записи он обвиняет ее в сексуальном насилии, когда первая леди Франции преподавала ему литературу.