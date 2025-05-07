Франция обвинила Россию в создании скандального видео с извращениями жены Макрона

Видеоролик с Брижит Макрон, просмотренный почти 10 миллионов раз, демонстрирует фейковое изображение Лионеля Торреса, который был одним из ее учеников в 1980-х годах. На записи он обвиняет ее в сексуальном насилии, когда первая леди Франции преподавала ему литературу.