Трамп отверг решающую роль СССР в победе во Второй мировой войне

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — заявил Трамп, подчеркнув доминирующую роль США в разгроме нацизма. По его словам, победа была достигнута во многом благодаря действиям американской армии и поддержке союзников.