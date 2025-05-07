Трамп: украинское урегулирование дошло до точки принятия решений

«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — заявил Трамп в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае. Трансляцию мероприятия вел телеканал SkyNews. Трамп не уточнил, что именно он имеет в виду под решениями, вызывающими недовольство, а также не назвал тех, кто будет их принимать.