Трамп: украинское урегулирование дошло до точки принятия решений

Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений.
Ситуация вокруг урегулирования на Украине достигла этапа, на котором необходимо принимать ключевые решения. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — заявил Трамп в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае. Трансляцию мероприятия вел телеканал SkyNews. Трамп не уточнил, что именно он имеет в виду под решениями, вызывающими недовольство, а также не назвал тех, кто будет их принимать.
Ранее Дональд Трамп уже выражал сомнения в возможности достижения соглашения между Россией и Украиной, отмечая неравномерный прогресс в переговорах и намекая на возможность выхода США из переговорного процесса. Американская администрация рассматривает альтернативные варианты действий из-за отсутствия существенных результатов и ограниченных временных рамок, установленных президентом.