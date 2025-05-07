Собянин сообщил об уничтожении еще трех вражеских БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще три украинских беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы доложил о ликвидации пяти беспилотников ВСУ, а также еще двух дронов.
В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
Заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что в атаках украинских БПЛА могут быть задействованы «спящие ячейки» Главного управления разведки Минобороны Украины. Военнослужащий уточнил, что запускать дроны противник может с любой территории, на которой есть леса.