В Самарской области погибли три женщины в результате пожара в частном доме 7 мая

О трагическом инциденте сообщили специалисты регионального Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Пожар, в котором погибли три человека, произошел 7 мая в Похвистневском районе.
Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательного отрада № 35 в 20:08. Горел частный дом в селе Старый Аманак.
К месту происшествия отправились огнеборцы из 102-й и 103-й пожарно-спасательных частей. Также сообщается, что тушить пожар помогал добровольческий отряд, состоящий из местных жителей.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Масштабы ЧП можно оценить по видео, опубликованном в нашем телеграм-канале.
К 20:40 возгорание было ликвидировано. К несчастью, не обошлось без жертв.
«К сожалению, погибли 3 человека — пожилые женщины. Личности устанавливают», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
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