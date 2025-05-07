Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области погибли три женщины в результате пожара в частном доме 7 мая

О трагическом инциденте сообщили специалисты регионального Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

О трагическом инциденте сообщили специалисты регионального Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Пожар, в котором погибли три человека, произошел 7 мая в Похвистневском районе.

Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательного отрада № 35 в 20:08. Горел частный дом в селе Старый Аманак.

К месту происшествия отправились огнеборцы из 102-й и 103-й пожарно-спасательных частей. Также сообщается, что тушить пожар помогал добровольческий отряд, состоящий из местных жителей.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Масштабы ЧП можно оценить по видео, опубликованном в нашем телеграм-канале.

К 20:40 возгорание было ликвидировано. К несчастью, не обошлось без жертв.

«К сожалению, погибли 3 человека — пожилые женщины. Личности устанавливают», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!