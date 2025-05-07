Собянин: ВСУ снова провели атаку беспилотниками на Москву

В ночь с 6 на 7 мая ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы. Как сообщил мэр города, за указанный период средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено множество вражеских БПЛА. На протяжении всего дня Украина продолжает атаковать Россию. Подробности о налете БПЛА и его последствиях — в материале URA.RU.