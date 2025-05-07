Собянин: ВСУ снова провели атаку беспилотниками на Москву

Собянин заявил об успешном уничтожении БПЛА врага.
Над Москвой уничтожены еще три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин. Ранее украинская армия уже совершала серию атак на столицу.
«Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве», — написал Собянин у себя в telegram-канале. На месте падения обломков БПЛА, согласно заявлению мэра Москвы, уже работают спецы экстренных служб.
В ночь с 6 на 7 мая ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы. Как сообщил мэр города, за указанный период средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено множество вражеских БПЛА. На протяжении всего дня Украина продолжает атаковать Россию. Подробности о налете БПЛА и его последствиях — в материале URA.RU.