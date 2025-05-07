Хинштейн: ВСУ обстреляли промышленные объекты в Курской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нескольким промышленным объектам в Курской области. Об этом в среду, 7 мая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Так, в результате атаки пострадали автотранспортный цех «Промсахара» и бройлерный цех птицефабрики «Черкизово».
Первое предприятие находится в населенном пункте имени Куйбышева Рыльского района. На сахарном заводе повредились крыша, фасад, окна здания, экскаватор и личный транспорт работников цеха.
Птицефабрика расположена в деревне Бекетово Горшеченского района. Удар по ней пришелся накануне.
— К счастью, в обоих случаях жертв и пострадавших нет, — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
По данным военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, в данный момент колонны с техникой украинской армии двигаются в сторону Курской области со стороны Сум. Подразделения идут через город Конотоп в сторону Шостки.
Кроме того, ранее Коц назвал три сценария развития ситуации после попытки повторного вторжения солдат Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.