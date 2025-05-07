В Сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ над Кубинкой и Домодедово

В Сети появляются кадры с уничтожениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Так, в среду, 7 мая, Telegram-канал Shot показал ролики с уничтожением БПЛА над Кубинкой и Домодедово.
Первая запись была сделана очевидцем в ночь на 7 мая. На видео можно заметить, как после подрыва БПЛА ночное небо озаряется яркой вспышкой. С небольшой задержкой затем слышится оглушающий хлопок.
Второй ролик был опубликован уже днем 7 мая. На нем группа очевидцев снимает полет беспилотника в небе над подмосковным Домодедово. В один момент системе противовоздушной обороны удается поразить БПЛА. После мощного взрыва авторы ролика радостно выкрикивают: «Красавцы!».
В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.