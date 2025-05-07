Adidas и Volkswagen признали вину в приходе нацистов к власти в Германии

«В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это», — отмечается в совместном заявлении. Его текст публикует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.