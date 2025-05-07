Временные ограничения на взлет и посадку вновь ввели в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково вновь ввели ограничения на взлет и посадку. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены с 21:01 (мск) для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково будет скорректировано расписание полетов, — говорится в Telegram-канале аэропорта.
После ранее введенных ограничений Внуково восстановил работу в штатном режиме лишь к вечеру. Новые ограничения ввели спустя около четырех часов после отмены предыдущих.
Незадолго до этого повторные ограничения с 19:15 ввели аэропорту Домодедово.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, практически каждый третий рейс из столичных аэропортов отменили или задержали — среднее время задержек отправки рейсов составило три часа. В аэропорту Внуково были задержаны минимум 35 рейсов, что составляет около половины от общего количества. В Шереметьеве задержка коснулась примерно 17 процентов рейсов, в Сочи — почти 40 процентов.