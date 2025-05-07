Временные ограничения на взлет и посадку вновь ввели в аэропорту Внуково

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, практически каждый третий рейс из столичных аэропортов отменили или задержали — среднее время задержек отправки рейсов составило три часа. В аэропорту Внуково были задержаны минимум 35 рейсов, что составляет около половины от общего количества. В Шереметьеве задержка коснулась примерно 17 процентов рейсов, в Сочи — почти 40 процентов.