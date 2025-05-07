India Today: число жертв обстрелов Пакистаном Индии достигло 15

Сообщается, что приграничные районы Индии подверглись массированным обстрелам со стороны Пакистана вечером во вторник. Ранее ВС Индии заявили о гибели трех жителей страны при обстрелах. В индийской армии пообещали «соразмерный» ответ на эту атаку.