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India Today: число жертв обстрелов Пакистаном Индии достигло 15

По информации СМИ, более четырех десятков человек получили ранения.

Источник: Аргументы и факты

Не менее полутора десятков человек стали жертвами обстрелов приграничных районов Индии со стороны Пакистана, сообщает India Today.

«По данным армии, 15 индийцев погибли и 43 получили ранения в регионах Пунч и Тангдхар в Джамму и Кашмире», — говорится в публикации.

Сообщается, что приграничные районы Индии подверглись массированным обстрелам со стороны Пакистана вечером во вторник. Ранее ВС Индии заявили о гибели трех жителей страны при обстрелах. В индийской армии пообещали «соразмерный» ответ на эту атаку.

В свою очередь в Пакистане заявили о 26 погибших в результате индийских ударов.