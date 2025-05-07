India Today: число жертв обстрелов Пакистаном Индии достигло 15

Не менее полутора десятков человек стали жертвами обстрелов приграничных районов Индии со стороны Пакистана, сообщает India Today.
«По данным армии, 15 индийцев погибли и 43 получили ранения в регионах Пунч и Тангдхар в Джамму и Кашмире», — говорится в публикации.
Сообщается, что приграничные районы Индии подверглись массированным обстрелам со стороны Пакистана вечером во вторник. Ранее ВС Индии заявили о гибели трех жителей страны при обстрелах. В индийской армии пообещали «соразмерный» ответ на эту атаку.
В свою очередь в Пакистане заявили о 26 погибших в результате индийских ударов.