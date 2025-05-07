Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Курумоч

В международном аэропорту Курумоч введены временные ограничения на работу воздушной гавани вечером 7 мая.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту Курумоч в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Временные ограничения в 21:30 МСК также введены на работу самарского аэропорта Курумоч. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Как уточняют представители Росавиации, экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и пассажирских рейсов.

Ранее KP.RU сообщал, что российские аэропорты столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов в воздушных гаванях по всей стране в среду, 7 мая 2025 года. Беспрецедентная ситуация затронули десятки самолетов, некоторые из которых были вынуждены садиться на запасных аэродромах в регионах РФ.