Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Курумоч

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту Курумоч в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Временные ограничения в 21:30 МСК также введены на работу самарского аэропорта Курумоч. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.
Как уточняют представители Росавиации, экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и пассажирских рейсов.
Ранее KP.RU сообщал, что российские аэропорты столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов в воздушных гаванях по всей стране в среду, 7 мая 2025 года. Беспрецедентная ситуация затронули десятки самолетов, некоторые из которых были вынуждены садиться на запасных аэродромах в регионах РФ.