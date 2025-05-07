Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Курумоч

Ранее KP.RU сообщал, что российские аэропорты столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов в воздушных гаванях по всей стране в среду, 7 мая 2025 года. Беспрецедентная ситуация затронули десятки самолетов, некоторые из которых были вынуждены садиться на запасных аэродромах в регионах РФ.