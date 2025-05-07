Собянин: Система ПВО ликвидировала еще два БПЛА на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в среду, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил об отражении атаки трех украинских дронов, а до этого — еще пяти.
В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
В Сети появились кадры с уничтожениями беспилотных летательных аппаратов ВСУ на подлете к Москве. На видео можно заметить, как после подрыва БПЛА ночное небо озаряется яркой вспышкой. Затем с небольшой задержкой раздается оглушающий хлопок.