Собянин: силы ПВО уничтожили 2 летевших на Москву дрона ВСУ

Силам противовоздушной обороны удалось предотвратить атаку двух направлявшихся в сторону Москвы беспилотников ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:51.
Градоначальник сообщил о работе сотрудников экстренных служб на месте падения обломков украинских дронов.
Менее часа назад стало известно об уничтожении трех беспилотников ВСУ на подлете к Москве.