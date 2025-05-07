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Собянин: силы ПВО уничтожили 2 летевших на Москву дрона ВСУ

По словам мэра, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Силам противовоздушной обороны удалось предотвратить атаку двух направлявшихся в сторону Москвы беспилотников ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:51.

Градоначальник сообщил о работе сотрудников экстренных служб на месте падения обломков украинских дронов.

Менее часа назад стало известно об уничтожении трех беспилотников ВСУ на подлете к Москве.