Спрятавший убитую женщину в машине Куценко рассказал об угрозах сокамерников

Абдуллин рассказал, что сокамерники заявляют: после его перевода в другое учреждение ему «мало не покажется». Защита подала ходатайство о закрытии заседания, но Дорогомиловский суд Москвы отклонил это ходатайство и продолжил рассмотрение дела в открытом режиме, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.