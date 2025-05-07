В Кремле ответили на вопрос о новом ударе «Орешником»: главное об СВО за 7 мая

Песков заявил, что Москва не получала от Киева предложений о создании 30-километровой демилитаризованной зоны. При этом накануне спецпредставитель США Кит Келлог сообщил о готовности Киева создать такую зону с отводом войск на 15 километров. По его словам, Украина ожидает, что аналогичные меры примет и Россия, а Штаты окажут влияние на Москву в этом вопросе. Келлог заявил, что в качестве одного из вариантов контроля за новой демилитаризованной зоны Вашингтон рассматривает создание системы мониторинга с привлечением международных наблюдателей.