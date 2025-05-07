В Кремле ответили на вопрос о новом ударе «Орешником»: главное об СВО за 7 мая

Путин не давал указаний по применению «Орешника» в случае атак ВСУ по регионам во время перемирия.
Россия не собирается наносить удары «Орешником» во время трехдневного перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помимо этого официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу Киева о создании демилитаризованной зоны, заявив, что подобных предложений от украинской стороны не поступало. Главное об СВО к 7 мая — в материале URA.RU.
Песков ответил на вопрос о новом ударе «Орешником».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕMash сообщил о планах РФ ударить «Орешником» из-за провокаций Украины: карта СВО 7 мая.
Официальный представитель Кремля сообщил, что новых указаний по трехдневному перемирию в дни 80-летия Победы от главы государства Владимира Путина не поступало. Он отметил, что позиция России по перемирию известна и новых элементов в этом вопросе нет. При этом ранее telegram-канал Mash сообщал, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели для ударов по Киеву с использованием ракетной системы «Орешник», если Украина совершит провокации в День Победы.
В Кремле прокомментировали стремления Украины создать демилитаризованную зону.
Песков заявил, что Москва не получала от Киева предложений о создании 30-километровой демилитаризованной зоны. При этом накануне спецпредставитель США Кит Келлог сообщил о готовности Киева создать такую зону с отводом войск на 15 километров. По его словам, Украина ожидает, что аналогичные меры примет и Россия, а Штаты окажут влияние на Москву в этом вопросе. Келлог заявил, что в качестве одного из вариантов контроля за новой демилитаризованной зоны Вашингтон рассматривает создание системы мониторинга с привлечением международных наблюдателей.
В США заявили, что следующим шагом по Украине должны стать прямые контакты Москвы и Киева.
Вэнс заявил, что все внимание США сейчас сосредоточено на долгосрочном перемирии между РФ и Украиной Фото: CNP/AdMedia/Globallookpress.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что следующим важным шагом в урегулировании конфликта на Украине должны стать прямые переговоры между Москвой и Киевом. Он отметил значительные разногласия между сторонами и подчеркнул, что посредничество без прямого диалога маловероятно. По его словам, все усилия Вашингтона сейчас сосредоточены не на кратковременном перемирии, а на долгосрочном урегулировании конфликта.
Путин рассказал, что Герасимов постоянно докладывает ему о ситуации на фронте.
Глава государства сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов почти ежедневно информирует его о ситуации на всех участках фронта, регулярно отмечая действия бойцов спецназа «Ахмат». Путин подчеркнул, что подготовка этих подразделений проходит не только в Чечне, но и в других регионах России, где бойцы демонстрируют высокое мастерство в боевых действиях.
Дроны «Герань» разгромили склад с боеприпасами ВСУ.
ВС РФ уничтожили склады ВСУ в двух районахФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в Доброполье и Андреевке с использованием дронов «Герань-2». По данным Минобороны РФ, удары были направлены по складам с боеприпасами 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117-й отдельной территориальной механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки. Эти объекты находились в зоне боевых действий.
Член делегации Чехии пришел на встречу с Зеленским в носках с горящим Кремлем.
Спецпредставитель Чехии по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный пришел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в носках, на которых изображен горящий Кремль. Соответствующее фото опубликовал журналист издания Respekt.
Солдат ВСУ Кирис признался в расстреле двух машин с мирными жителями в Мариуполе.
В марте 2022 года в Мариуполе украинский солдат Евгений Кирис получил приказ открыть огонь по автомобилям с мирными жителями, пытавшимися покинуть зону боевых действий. Он рассказал, что в центре города на улице Соборной Казанской две машины — белый Renault и красный Daewoo Lanos — начали движение. После команды открыть огонь сначала был сделан предупредительный выстрел, затем — огонь по машинам. Одна машина остановилась, пассажиры которой укрылись в подвалах, другая попыталась скрыться.
Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье.
Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «205 на 205»Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Самолет Ил-76 с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. В результате переговоров было возвращено 205 российских бойцов взамен на 205 украинских пленных. Они будут размещены в медучреждениях Минобороны для лечения и реабилитации, где получат необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также индивидуальные реабилитационные программы.
Российские танкисты уничтожили пункт управления дронами боевиков ВСУ.
На краматорско-дружковском направлении ДНР экипаж танка Т-80БВМ уничтожил станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотниками. Действуя в связке с операторами БПЛА, танкисты получили данные о позициях противника и нанесли точные удары в поддержку штурмовых подразделений, передает «Пятый канал».