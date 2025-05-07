В Таганроге водитель «Тойоты» сбил насмерть велосипедиста

По предварительной информации ведомства, 19-летний водитель иномарки не уступил дорогу велосипедисту. В результате произошло столкновение транспортных средств. От сильного удара водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Известно, что велосипедист двигался без светоотражающих элементов.