В Таганроге водитель «Тойоты» сбил насмерть велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла вечером 7 мая на перекрестке с круговым движением на улице Марцевский Треугольник.
По предварительной информации ведомства, 19-летний водитель иномарки не уступил дорогу велосипедисту. В результате произошло столкновение транспортных средств. От сильного удара водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Известно, что велосипедист двигался без светоотражающих элементов.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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