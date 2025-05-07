В Ватикане не смогли избрать с первого раза нового Папу Римского

Согласно установленным процедурам, начиная со следующего дня и до момента избрания нового главы католической церкви, будет проводиться до четырех голосований в сутки. Решение считается принятым, если один из кандидатов наберет не менее двух третей голосов присутствующих кардиналов. Процесс избрания папы римского традиционно сопровождается повышенным вниманием СМИ и верующих по всему миру.