Глава Вологодской области сообщил об уничтожении двух БПЛА ВСУ в регионе

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Череповецкого района Вологодской области. Об этом в среду, 7 мая, заявил губернатор Георгий Филимонов.
— На месте падения аппаратов работают экстренные службы. Буду держать в курсе, — добавил глава региона в своем Telegram-канале.
Недавно в Сети появились кадры с уничтожениями вражеских дронов на подлете к Москве. Так, Telegram-канал Shot показал видео с ликвидацией БПЛА над Кубинкой и Домодедово.
В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.