Baza: Вертолеты Ка-52 задействованы в уничтожении беспилотников в Подмосковье

В публикации показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. На ролике можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует БПЛА. Через некоторое время слышатся звуки стрельбы очередями, после чего беспилотник быстро падает на землю и разбивается с глухим хлопком.