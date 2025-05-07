Baza: Вертолеты Ка-52 задействованы в уничтожении беспилотников в Подмосковье

Боевые вертолеты Ка-52 применяют в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 мая, сообщил Telegram-канал Baza.
В публикации показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. На ролике можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует БПЛА. Через некоторое время слышатся звуки стрельбы очередями, после чего беспилотник быстро падает на землю и разбивается с глухим хлопком.
Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.
В Сети также появились кадры с уничтожениями вражеских дронов на подлете к Москве. Так, Telegram-канал Shot показал видео с ликвидацией БПЛА над Кубинкой и Домодедово.
В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.