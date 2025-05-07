Pravda: три страны запретили пролет правительству Словакии в Москву

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта, который направлялся в Россию. По его словам, в настоящее время ведется поиск альтернативного маршрута для совершения визита. Политик расценил действия стран Балтии как сознательную попытку сорвать его визит в РФ.