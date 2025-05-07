Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

Согласно данным СМИ, в уничтожении беспилотников в Подмосковье задействованы боевые вертолеты Ка-52. На опубликованной видеозаписи можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует БПЛА. Через некоторое время слышатся звуки стрельбы очередями, после чего дрон быстро падает на землю и разбивается с глухим хлопком.