Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

В Нижегородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который упал вблизи частных домов. Об этом в среду, 7 мая, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
— Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества, местные власти на месте уже проводят осмотр, — написал глава Нижегородской области в своем Telegram-канале.
7 мая в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, а ранее — еще пяти. Всего на подлете к Москве уничтожили 14 БПЛА. Кроме того, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов доложил об уничтожении двух дронов Вооруженных сил Украины.
Согласно данным СМИ, в уничтожении беспилотников в Подмосковье задействованы боевые вертолеты Ка-52. На опубликованной видеозаписи можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует БПЛА. Через некоторое время слышатся звуки стрельбы очередями, после чего дрон быстро падает на землю и разбивается с глухим хлопком.