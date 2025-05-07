МИД России обозначил условия долгого перемирия с Украиной

«Мы уже говорили, что установить режим прекращения огня по всей линии фронта (около 1200 км) на 30 дней — это сложная задача, требующая тщательной проработки. Нужно обеспечить контроль за соблюдением этого режима, чтобы этот период не использовался для увеличения боевого потенциала ВСУ и поставок вооружений. Иначе через 30 дней конфликт снова станет активным», — подчеркнула Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.