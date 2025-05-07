В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека

Вооруженный топором мужчина ворвался в Варшавский университет, один человек убит, есть раненые, передает радиостанция RMF FM.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в корпусе университета, расположенном на Краковском предместье. Злоумышленник, вооруженный топором, ворвался в учебное заведение и совершил нападение на находившихся там людей.
По данным неофициальных источников радиостанции, в результате инцидента один человек скончался, и как минимум двое получили травмы.
Варшавская полиция подтвердила факт гибели одного человека, уточнив, что ранен был один человек, а не двое, как сообщалось ранее.
«Задержан мужчина, который ворвался на территорию кампуса Варшавского университета. Один человек погиб, другой с тяжелыми травмами был доставлен в больницу», — говорится в сообщении полиции.
Подтверждено, что задержанный — 22-летний гражданин Польши. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции.