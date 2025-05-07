Московские авиагавани Домодедово, Внуково и Жуковский активно возобновляют работу в штатном режиме. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в Росавиации. Так, аэропорты снова готовы осуществлять прием и выпуск воздушных судов. — На аэропорт Шереметьево пока распространяются ограничения, — передают в пресс-службе ведомства. В этот же день в 21:01 по московскому времени ограничения на взлет и посадку вводили в московском аэропорту Внуково. До этого повторные ограничения с 19:15 ввели аэропорту Домодедово. По данным Ассоциации туроператоров России, практически каждый третий рейс из столичных аэропортов в среду, 7 мая, отменен или задержан. Причем задерживаются отправки в среднем почти на три часа. Последний раз мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации вражеских беспилотников примерно в девять часов вечера по московскому времени. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.