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Мотоциклист погиб в жуткой аварии в Алматы

В Алматы в ночь на 8 мая мотоциклист погиб в результате столкновения с «Газелью», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Момышулы.

По предварительной информации, автомобиль «Газель» двигался в западном направлении и начал левый поворот в зоне разворота. В этот момент по проспекту на высокой скорости следовал мотоцикл марки Kawasaki.

В результате произошел касательный, но крайне жесткий удар. Мотоцикл отлетел более чем на 50 метров, перелетев бордюр, арык и несколько деревьев. Одно из деревьев было вырвано с корнем. Сам мотоциклист, 1999 года рождения, пролетел еще несколько десятков метров и упал на аллею.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако скончался в карете скорой по пути в больницу. Водитель «Газели» в аварии не пострадал.

На месте происшествия был обнаружен спидометр с мотоцикла, стрелка которого застыла на отметке 260 км/ч и 9000 оборотов двигателя.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты.