Мотоциклист погиб в жуткой аварии в Алматы

В результате произошел касательный, но крайне жесткий удар. Мотоцикл отлетел более чем на 50 метров, перелетев бордюр, арык и несколько деревьев. Одно из деревьев было вырвано с корнем. Сам мотоциклист, 1999 года рождения, пролетел еще несколько десятков метров и упал на аллею.