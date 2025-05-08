Мотоциклист погиб в жуткой аварии в Алматы

ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Момышулы.
По предварительной информации, автомобиль «Газель» двигался в западном направлении и начал левый поворот в зоне разворота. В этот момент по проспекту на высокой скорости следовал мотоцикл марки Kawasaki.
В результате произошел касательный, но крайне жесткий удар. Мотоцикл отлетел более чем на 50 метров, перелетев бордюр, арык и несколько деревьев. Одно из деревьев было вырвано с корнем. Сам мотоциклист, 1999 года рождения, пролетел еще несколько десятков метров и упал на аллею.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако скончался в карете скорой по пути в больницу. Водитель «Газели» в аварии не пострадал.
На месте происшествия был обнаружен спидометр с мотоцикла, стрелка которого застыла на отметке 260 км/ч и 9000 оборотов двигателя.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты.