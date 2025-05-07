Новый канцлер ФРГ Мерц объявил Россию крупнейшей угрозой для Европы

«Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», — заявил Мерц. Его слова передает РИА Новости. Канцлер добавил, что для противостояния этим вызовам европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.