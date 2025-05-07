Бабенков: ПВО сбила ракеты ВСУ на Кубани, повреждены 17 домов

В районе станицы Тамань Краснодарского края системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две ракеты, выпущенные ВСУ. В результате инцидента повреждения получили 17 домов, среди которых есть и многоквартирный, однако никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.