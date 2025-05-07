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Бабенков: ПВО сбила ракеты ВСУ на Кубани, повреждены 17 домов

В районе станицы Тамань Краснодарского края системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две ракеты, выпущенные ВСУ. В результате инцидента повреждения получили 17 домов, среди которых есть и многоквартирный, однако никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Ракеты ВСУ сбили над Россией.

В районе станицы Тамань Краснодарского края системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две ракеты, выпущенные ВСУ. В результате инцидента повреждения получили 17 домов, среди которых есть и многоквартирный, однако никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам. Никто из жильцов не пострадал», — написал Бабенков в своем telegram-канале.

Он уточнил, что среди поврежденных домов есть один многоквартирный. По словам главы района, зафиксированы повреждения остекления и фасадных элементов зданий. При этом все обследованные дома признаны пригодными для проживания.

Жителям, чье имущество пострадало в результате падения обломков сбитых ракет, оказывается вся необходимая помощь. Специалисты продолжают обход пострадавших домов для оценки ущерба и организации восстановительных работ. Информация о происшествии уточняется, на месте работают экстренные службы и представители администрации.