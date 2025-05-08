В Пензе задержали работавшего на ИГИЛ* мигранта

Задержанный признал свою вину, пояснив, что совершил перевод средств якобы финансисту «Исламского государства». Он уточнил, что осознает свою ошибку и больше не намерен повторять подобных действий. На видеозаписи лицо фигуранта было скрыто. Обстоятельства передачи денег и возможные связи подозреваемого с другими лицами террористической организации в настоящее время устанавливаются следствием.