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В Пензе задержали работавшего на ИГИЛ* мигранта

В Пензе задержали 26-летнего иностранного гражданина по подозрению в содействии террористической деятельности. Как сообщили в ФСБ, задержанный якобы перевел деньги на банковскую карту, связанную с пособником запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Задержанный перевел деньги финансисту «Исламского государства»*.

В Пензе задержали 26-летнего иностранного гражданина по подозрению в содействии террористической деятельности. Как сообщили в ФСБ, задержанный якобы перевел деньги на банковскую карту, связанную с пособником запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

«Пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, 1999 года рождения, проживающего на территории региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ “Содействие террористической деятельности”. Установлено, что злоумышленник посредством банковского приложения осуществил денежный перевод на банковскую карту, открытую и используемую с целью сбора денежных средств пособником запрещенной в России международной террористической организации… Фигурант уголовного дела задержан», — сообщило УФСБ по Саратовской области РИА Новости.

Задержанный признал свою вину, пояснив, что совершил перевод средств якобы финансисту «Исламского государства». Он уточнил, что осознает свою ошибку и больше не намерен повторять подобных действий. На видеозаписи лицо фигуранта было скрыто. Обстоятельства передачи денег и возможные связи подозреваемого с другими лицами террористической организации в настоящее время устанавливаются следствием.

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.