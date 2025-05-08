Mash: вертолеты Ка-52 сбивают беспилотники ВСУ в Подмосковье. Видео

Украинская армия совершила серию атак на столицу. Как сообщил глава Москвы Сергей Собянин, над Москвой были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. Всего российские средства ВВО за минувшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника, а также ряд ракет и управляемых бомб.