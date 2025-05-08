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Россия начала перемирие, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы

В связи с 80-й годовщиной Великой Победы в России вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. Согласно заявлению, режим прекращения огня установлен в гуманитарных целях — он действует с полуночи 7 на 8 мая и продлится до полуночи 10 на 11 мая.

Путин ранее объявил перемирие.

В связи с 80-й годовщиной Великой Победы в России вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. Согласно заявлению, режим прекращения огня установлен в гуманитарных целях — он действует с полуночи 7 на 8 мая и продлится до полуночи 10 на 11 мая.

Тем не менее, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае отсутствия ответных шагов со стороны Киева или при продолжении атак на российские позиции и объекты, Россия оставляет за собой право немедленно принять соответствующие ответные меры. В Кремле подчеркивали, что подтверждают готовность к мирным переговорам без предварительных условий.