Россия начала перемирие, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы

Тем не менее, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае отсутствия ответных шагов со стороны Киева или при продолжении атак на российские позиции и объекты, Россия оставляет за собой право немедленно принять соответствующие ответные меры. В Кремле подчеркивали, что подтверждают готовность к мирным переговорам без предварительных условий.