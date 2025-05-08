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В Вологодской области сбили один беспилотник ВСУ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник ВСУ в Череповецком районе Вологодской области. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник ВСУ в Череповецком районе Вологодской области. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

— По уточненным данным, в Череповецком районе уничтожен один БПЛА. Специалисты работают на месте, — написал он в Telegram-канале.

Ранее Филимонов передавал информацию о двух сбитых украинских беспилотниках в Череповецком районе Вологодской области.

7 мая боевые вертолеты Ка-52 применили в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Были показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. На ролике можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует дрон. Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.

В Сети также появились кадры с уничтожениями вражеских дронов на подлете к Москве. Так, Telegram-канал Shot показал видео с ликвидацией БПЛА над Кубинкой и Домодедовом.