Над станицей Тамань средства противоракетной обороны сбили две ракеты ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили две украинских ракеты в окрестностях станицы Тамань Краснодарского края. Об этом в среду, 7 мая, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
— В районе станицы Тамань системами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ, — написал он в Telegram-канале.
Бабенков уточнил, что 1 многоквартирный и 16 частных домов получили незначительные повреждения, никто не пострадал.
— Зафиксированы факты повреждений остекления, незначительные повреждения фасадных элементов, — добавил он.
По его словам, все обследованные дома пригодны для жилья.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник ВСУ в Череповецком районе Вологодской области. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее он передавал о двух сбитых украинских беспилотниках в Череповецком районе Вологодской области.
7 мая боевые вертолеты Ка-52 применили в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Были показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. На ролике можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует дрон. Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.