США анонсировали выпуск ядерного оружия нового поколения в мае

Ранее URA.RU рассказывало, что Турция может стать мишенью в ядерной войне. Такую опасность авторы турецкой газеты видят в постоянной модернизации США бомб типа B61−12. Авторы издания отмечают, что бомба, работы над которой запланированы на 2026 год, в десятки раз мощнее той, что была применена в Хиросиме. Всего же, по сообщению турецкой газеты, в Европе размещены 180 бомб США.