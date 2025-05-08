Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее заявил о реализации в государствах НАТО и ЕС программ, направленных на подготовку к гипотетическому прямому военному столкновению с РФ. По его словам, западные страны, используя инструменты масштабной информационной кампании, активно развивают инфраструктуру и механизмы, призванные перевести гибридное противостояние с Россией в фазу открытого вооружённого конфликта. Шойгу подчеркнул, что такие шаги свидетельствуют о целенаправленной работе коллективного Запада по эскалации напряжённости.