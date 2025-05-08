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Полиция разбирается в драке из-за женщины во Владивостоке

Во Владивостоке полицейские проводят проверку по факту инцидента, произошедшего на улице Жигура. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Поводом стало заявление 20-летнего горожанина, который сообщил о причинении ему телесных повреждений и потребовал привлечь обидчика к ответственности.

Позднее в полицию с встречным заявлением обратился 25-летний житель города, также заявивший о драке.

Как выяснилось, вечером 20-летний заявитель стал свидетелем семейной ссоры и решил вмешаться, заступившись за женщину. В результате между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.