Полиция разбирается в драке из-за женщины во Владивостоке

Поводом стало заявление 20-летнего горожанина, который сообщил о причинении ему телесных повреждений и потребовал привлечь обидчика к ответственности.
Позднее в полицию с встречным заявлением обратился 25-летний житель города, также заявивший о драке.
Как выяснилось, вечером 20-летний заявитель стал свидетелем семейной ссоры и решил вмешаться, заступившись за женщину. В результате между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.