ДТП произошло на внутренней стороне 77-го километра МКАД

На внутренней стороне 77-го километра МКАД (в районе съезда № 78) произошла авария. Об этом в четверг, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
6 мая в Москве на Ключевой улице в районе дома 18 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
В тот же день водитель автомобиля «Опель» насмерть сбил 17-летнего подростка на питбайке на 20-м километре трассы Чехов — Кресты и скрылся с места происшествия. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.