ДТП произошло на внутренней стороне 77-го километра МКАД

В тот же день водитель автомобиля «Опель» насмерть сбил 17-летнего подростка на питбайке на 20-м километре трассы Чехов — Кресты и скрылся с места происшествия. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.