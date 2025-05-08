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Автобус с российскими туристами на Кубе попал в ДТП

Пострадавшего в дорожной аварии в кубинской провинции Матансас госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере один человек пострадал в дорожной аварии, в которую попал автобус, перевозящий российских туристов на Кубе, сообщило посольство России в Гаване.

ДТП произошло 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде в провинции Матансас. Пострадавший находится в больнице.

«Готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии», — отметило посольство в своём Telegram-канале.

Напомним, в конце апреля в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Он двигался по дороге из аэропорта Антальи в город Сиде. В результате ДТП пострадали 19 из 25 пассажиров, а также водитель автобуса.