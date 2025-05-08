США вот-вот выпустят ядерное оружие нового поколения: что такое бомба B61−13

По словам исполняющей обязанности главы Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Терезы Роббинс, первый выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен в этом месяце, почти на год раньше запланированного срока. Это станет началом серийного производства новейших термоядерных американских бомб B61−13. Зачем нужна такая спешка, Роббинс не пояснила. Трансляция ее выступления велась на youtube-канале комитета по вооруженным силам Палаты представителей.