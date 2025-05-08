США вот-вот выпустят ядерное оружие нового поколения: что такое бомба B61−13

B61−13 предназначено против объектов большой площади.
Администрация США объявила о начале массового производства новейших термоядерных бомб B61−13 в мае 2025 года, что на год раньше запланированного срока. Какими свойствами обладает новое оружие, способное уничтожать «большие территории» и как это событие объясняют в Пентагоне — в материале URA.RU.
Новый тип бомбы заменит устаревшие ядерные вооружения ПентагонаФото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown.
США анонсировали выпуск нового ядерного оружия.
По словам исполняющей обязанности главы Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Терезы Роббинс, первый выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен в этом месяце, почти на год раньше запланированного срока. Это станет началом серийного производства новейших термоядерных американских бомб B61−13. Зачем нужна такая спешка, Роббинс не пояснила. Трансляция ее выступления велась на youtube-канале комитета по вооруженным силам Палаты представителей.
B61−13 может доставляться современными самолетами НАТОФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Что такое B61−13.
B61−13 — это модернизированная версия термоядерной авиационной бомбы семейства B61, разработанная США для обновления своего ядерного арсенала. Эта гравитационная бомба с регулируемой мощностью заряда может применяться для поражения как точечных укреплённых целей, так и крупных площадных объектов. Интеграция современных систем наведения и совместимость с новейшими самолётами делает ее более современным стратегическим оружием, несмотря на схожую с B61−7 мощность.
Мощность B61−13 сопоставима с модификацией B61−7 (до 340 килотонн), но выше, чем у более новой версии B61−12. Точные значения Пентагон не раскрывает.
В Пентагоне объяснили появление новой бомбы растущими угрозами со стороны потенциальных противников Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense.
Зачем США создают новое оружие и как это повлияет на их арсенал.
Как сообщил помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб, это оружие укрепит сдерживание потенциальных противников и защитит союзников. Он подчеркнул, что «США несут ответственность за развертывания возможностей и при необходимости, реагирования на стратегические атаки».
Представитель Пентагона подчеркнул, что B61−13 частично заменит устаревшие B61−7, не увеличивая общий размер ядерного арсенала США. Пламб также пояснил, что разработка B61−13 обусловлена «эволюцией угроз и динамикой глобальной безопасности». И развёртывание бомб не связано с конкретными событиями, а является частью долгосрочной стратегии в ответ на «меняющиеся вызовы».