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Посольство России контактирует с властями Кубы из-за ДТП с туристами из РФ

Российские дипломаты указали на готовность оказать путешественникам помощь по консульской линии.

Источник: Аргументы и факты

Российские дипломаты находятся в контакте с кубинскими властями по ситуации с ДТП, в которое попал на Кубе автобус с туристами из России, сообщило посольство РФ в Гаване в своём Telegram-канале.

Кроме того, дипмиссия поддерживает связь с туристическим агентством, отвечающим за отдых путешественников, и страховой компанией. Посольство указало на готовность оказать помощь туристам по консульской линии.

Напомним, автобус с туристами из РФ попал в ДТП 6 мая в кубинской провинции Матансас. В результате случившегося пострадал по меньшей мере один человек, которого госпитализировали.

Также сообщалось, что в марте на острове Пхукет в Таиланде автобус с туристами из России врезался в дерево и завалился на бок. При аварии четыре человека получили лёгкие травмы.